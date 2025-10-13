IBSは、高速バス「IBSアクセスライナー」を東京〜草津温泉間で10月4日から運行を開始した。毎週土・日曜に1日1往復を運行する。往路は羽田エアポートガーデンを午前9時に出発し、草津温泉ホテルヴィレッジには午後2時40分に到着する。復路は草津温泉ホテルヴィレッジを午後3時40分に出発し、羽田エアポートガーデンには午後9時20分に到着する。途中、東京駅（バスターミナル東京八重洲）、草津温泉ホテル櫻井、喜びの宿高松・和え