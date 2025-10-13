堂々たる投球を繰り返し、登板毎に声価が上がっている佐々木(C)Getty Images試行錯誤の末に着手した投球フォームの微修正短期間で評価はガラリと変わった。目下開催中のメジャーリーグのポストシーズンで異彩を放つ佐々木朗希（ドジャース）のそれだ。躓きとともに始まった1年だった。今季にドジャースへと鳴り物入りで入団した「令和の怪物」だが、大規模な争奪戦も繰り広げられた男の評価は春先に急降下。平均94.3マイル（約