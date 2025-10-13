日本代表は14日に味の素スタジアムでブラジルとの親善試合を戦う。そうしたなか、日本サッカー協会は、12日に前田大然が怪我のために代表を離脱することになったと発表した（代替招集はなし）。スコットランドの強豪セルティックに所属する前田は、昨シーズン33ゴールと大活躍。ただ、この夏に希望していた移籍が破談になったこともあり、今シーズンは13試合で3ゴールと低調気味だ。今月日本代表に招集されたものの、10日のパラグ