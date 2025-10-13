「カトパン」の愛称で人気の加藤綾子アナ。寝不足には自信があったといいますが、待望の第一子の子育て中に「育児では通用しない」とその自信が崩れ落ちてしまった経験があったそうです。（全3回中の1回） 【写真】「女神感すごい！」ウェディング姿の加藤綾子アナ（3枚目/全9枚） 結婚後の「子どもはいつなんだろう」の声に ── フジテレビを退職後、2016年からフリーアナウンサーとして活動されています。2021年