新川優愛（31）トラウデン直美（26）平祐奈（26）が都内で開催された「2026ミス・ティーン・ジャパン」決勝大会に、大会アンバサダーとして出席した。新川は今年から審査員も担当。「正面で見るからこその元気や、緊張がダイレクトに伝わってきた」とし、「今まで以上に、心に残る大会となりました」。新川に続く審査員を問われた2人は、「私たちはまだまだですので…」。