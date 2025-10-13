KLPGA(韓国女子プロゴルフ協会)ツアーで珍しい光景が繰り広げられた。優勝者が記者たちの前で豪華なご馳走を食べるという優勝セレモニーだ。【写真】韓国女子ゴルファー、スイムウェア姿の寝そべりSHOT10月12日、京畿道(キョンギド)・龍仁(ヨンイン)の88カントリークラブ（パー72・6748ヤード）で行われたKLPGAツアー「K-FOODノルブ・ファミマスターズ」（賞金総額12億ウォン）の最終ラウンドが行われ、ホン・ジョンミンが優勝トロ