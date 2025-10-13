歌手松山千春（69）が12日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。北朝鮮による拉致問題の早期交渉や解決を政府に訴えた。ツアーで今後各地をめぐる件のトークになった際、新潟に行くの話題に。千春は「俺たちが打ち上げと称してメシ食うべ。その店の近くで横田めぐみさんが拉致されるという。だからその店行ったら、横田めぐみさんが拉致されたんだなって（思う）」と切り出した。そして「もう何代も総理