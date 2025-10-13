国慶節（建国記念日、10月1日）と中秋節（旧暦8月15日、今年は10月6日）の8連休には、市場が活況を呈し、商業エリアや観光地は人でにぎわい、中国各地で休日の消費が勢いを見せた。今年の国慶節は中秋節と重なったことから、中秋節に食べる伝統菓子「月餅」の消費シーズンをもたらした。河北省石家荘市藁城区黄荘村の月餅マーケットでは、油紙に包まれた特産の「黄荘酥皮月餅（サクサクしたパイ生地の月餅）」が特にグルメたちの人