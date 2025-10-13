［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田日本代表は10月10日、パラグアイ代表と親善試合を戦い、２−２のドローに終わった。９月のアメリカ遠征から、３試合未勝利となった。開始21分に裏への縦パス１本で先制された森保ジャパンは、26分に小川航基のミドルシュートで同点に追いたものの、64分に再び勝ち越しゴールを許す。それでも、後半アディショナルタイム４分に途中出場の上田綺世