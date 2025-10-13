石破首相と握手するラトビアのリンケービッチ大統領（左）5月19日、首相官邸【モスクワ共同】バルト3国の一つのラトビア政府は国内に住むロシア人841人に対し、13日までの国外退去を命じた。ラトビア語の能力証明や義務としている安全審査を通過しなかった人が対象としている。ドイツのDPA通信などが報じた。2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻開始を受け、ラトビアは移民法を改正するなど国内滞在を希望するロシア人への