本日10月13日（月）24:29〜放送 日本テレビ系でのtimelesz初レギュラー冠番組「timeleszファミリア」（「月曜プラチナイト」枠内 毎週月曜よる24時29分〜24時54分放送）。レギュラー2回目となる本日の企画は「timeleszのイチカバチカ」。timeleszの8人がイチかバチかの“超ギリギリチャレンジ”に挑み、その生き様と成長を楽しく引き出す。前回のギリギリチャレンジでオリンピック金メダリストに“瞬殺”されたtimeleszが、名