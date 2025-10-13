10月15日（水）よる10時〜第2話を放送 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。日高由起刀が第2話よりレギュラー出演決定！日高が演じるのは、捜査一課の刑事・田端春輝（たばたはるき／27）役で、松尾諭演じる小宮山拓（こみやまたく）とバディを組んで誘拐事件の捜査にあたる。何を考えているかわからない小宮山とバディを組まされたことで、はじめはその捜査方法に戸惑