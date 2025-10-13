10月上旬、都内屈指の繁華街である新宿・歌舞伎町で、存在感を見せていたのは水原希子だ。トップモデルらしい柄入りのハイソックスにグレーで統一したトップスとミニスカートで抜群のスタイルを際立たせると、手元には小さい花束を抱えて人混みをかき分けていた。彼女に気づいたファンが声をかけると笑顔で対応している。多くの人が行き交う歌舞伎町に、いったいなぜ水原が--。「水原さんはこの日、新宿でおこなわれた映画『次