9月中旬、東京・四谷の交差点で、スーツ姿に身を包んだ吉田羊の姿が。Netflixのドラマ作品の撮影だった。コロコロと変わる吉田の表情に、通行人は驚きの表情を浮かべていた。「まじめな顔でスタンバイしたかと思えば、何かがツボに入ったのか、笑いだして口元を手で押さえて、爆笑していました。その後、カメラが回るとまた真剣な眼差しに切り替えて、帽子とマスクで変装した役所広司さんに名刺を渡すシーンを撮影していました。