女優の新木優子（31）が13日までに自身のインスタグラムを更新。人気モデルと2人で大阪万博に行ったショットを投稿した。新木は「少し前に滑り込みで大阪万博に行ってきましたwithりんくま」とモデルで女優の久間田琳加とともに大阪万博を満喫する2ショットを投稿した。滑り込みで行けた大阪万博では「楽しくて、もっともっと時間が欲しいなぁと思いながらも色んな国の素敵なところを見ることができて楽しかった」と振り返