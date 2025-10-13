レバンガ北海道、市場のブザービーターで勝利12日に行われたバスケットボール男子Bリーグで、衝撃の逆転劇が発生した。アウェーで広島ドラゴンフライズと対戦したレバンガ北海道は、最大32点差をつけられながら98-97で勝利。新加入の富永啓生もスーパーな3ポイント（3P）シュートを決めるなど、流れをつくった。最大32点差からの衝撃の逆転勝利。レバンガ北海道で輝きを放ったのは、今季加入した日本代表の富永だった。Bリー