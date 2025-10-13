「フェニックス・リーグ、広島（降雨中止）日本ハム」（１２日、天福球場）広島・田村俊介外野手（２２）が“打撃改革”に着手している。これまで打撃フォームを何度も変更してきたが、今秋は体の使い方から見直すなど、根本から改造に取り組んでいる。１２日は予定されていた「みやざきフェニックス・リーグ」の日本ハム戦（天福）が、グラウンドのコンディション不良のため中止に。期待の大きい若鯉が、貴重な実戦機会を飛躍