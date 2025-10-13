強い台風23号が伊豆諸島にかなり接近しています。伊豆諸島では暴風や高波、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。前回の台風22号ですでに被害が出ている所に、前回に近い暴風が吹くおそれがあります。建物の一部が飛んでしまうくらいの猛烈な風が吹く所がありそうです。引き続き、頑丈な建物の2階以上など安全な場所で、カーテンは閉め、窓から離れて過ごすようにしてください。【台風23号の予想進路】台風23号は強い勢力を維持し