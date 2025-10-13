大相撲ロンドン公演に向け準備が進む「ロイヤル・アルバート・ホール」の館内＝12日、ロンドン（共同）【ロンドン共同】34年ぶりとなる大相撲のロンドン公演（15〜19日）に向け、横綱豊昇龍や小結高安ら一行が12日、ロンドンのヒースロー空港に到着した。出迎えたファンからの歓声を受けた豊昇龍は「びっくりした。寝ていたから、あっという間に着いた。（体調は）いい感じです」と柔和な表情を浮かべた。公演では土俵入りや幕