妻夫木聡が主演する日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）の第1話が12日に放送され、主人公の栗須（妻夫木）が企業内の不正を暴くと、ネット上には「初回からすごい展開」「土下座だろこれ」「半沢直樹っぽいのキター!!」などの反響が寄せられた。【写真】佐藤浩市が主人公を競走馬の世界に導く山王耕造を演じる本作は早見和真の同名小説を実写化したヒューマンドラマ。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を