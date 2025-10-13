朝食の定番・トーストも、夕食の惣菜パンも、最高の焼き加減で楽しめたら毎日ちょっと幸せじゃないですか？そんな“焼きたて気分”を手軽に味わわせてくれるのが、小泉成器の新作「マイコン式オーブントースター KOS-1237/W」（1万8480円）です。このモデルのポイントは、温度センサーとマイコン制御による“自動おまかせ加熱”。パンの状態を見ながらヒーターを細かく制御するので、冷凍トーストでも表面だけ焦げることなく、内部