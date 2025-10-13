◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダ最終日（１２日、静岡・東名ＣＣ＝３２８５ヤード、パー３６）濃霧の影響で変則９ホールの短縮競技となり、１７位から出た２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）が３バーディー、１ボギーの３４で回り、通算７アンダーの１２位で終えた。濃霧の影響で競技開始が４時間遅れたが、「川崎（春花）さんとゆっくりおしゃべりしながら、パター多めに練習した」とニッコリ。セカンド