海外チームとの会議中、英語でうまく伝わらないことに焦った私。思わず日本語で本音を言ってしまうと、何故か相手は大爆笑で──。今回は、筆者が新人の頃に経験した、海外チームからのサプライズエピソードをご紹介します。 新人の頃の所属部署は、英語使用有り 私が新人の頃に所属していた部署は、海外支社とのやり取りが多い部署でした。 海外支社とのオンライン会議は英語で行うことも多いと聞いていた