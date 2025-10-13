「9月29日より、日本の明治時代を舞台にした連続テレビ小説『ばけばけ』の放送がスタート。松江の没落士族の娘、小泉セツと夫のラフカディオ・ハーンこと小泉八雲をモデルにした物語です。ヒロインの高石あかりさんは『怪談』を愛する松野トキを演じ、お相手にはイギリス出身の俳優トミー・バストウさんが抜擢されました。英語教師の錦織友一役には、今年大ブレイクを果たした映画『国宝』で主演を務めた吉沢亮さんが出演します」