安倍晋三元首相銃撃事件の公判が、まもなく始まろうとしている。被告・山上徹也は何を語るのか。また、裁判における重要な争点としては何が考えられるか。鈴木エイト氏の寄稿「山上徹也は死刑になるのか」から冒頭を一部紹介します。【画像】銃撃された安倍晋三元総理◆◆◆我々の目に焼き付く山上徹也あの男がついに公の場に姿を現す。その名は山上徹也（45）。10月28日午後2時、奈良地方裁判所大法廷に出廷する。3年前、参議院