『中華料理と日本人』（岩間一弘 著）中公新書のどかで気安い雰囲気の中華料理店と、そこで出されるようなまろやかな味わいのチャーハンやラーメンが「町中華」と呼ばれるようになって何年も経つ。膨大な資料を駆使して書かれたこの本をめくっていくと、それらの「定番の中華料理に映り込んでいる帝国日本の残影」がくっきりと見えてくる。「町中華」の隆盛は、日本が大陸を支配していた時代へのノスタルジアも加味されてのこと