12日、宮崎県のアパートで女性が刺された殺人未遂事件で、警察は22歳の男を逮捕しました。殺人未遂の容疑で逮捕されたのは、宮崎・小林市の会社員・西水流光生容疑者（22）です。西水流容疑者は12日午前3時50分ごろ、小林市のアパートで、20代の女性の背中などを刃物のようなもので刺した疑いが持たれています。犯行後、現場から逃げていましたが、その後、身柄を確保されました。警察は、被害者と容疑者の面識はないとみています