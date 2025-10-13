◇プロ野球セ・リーグ CS 1stステージ第2戦 DeNA7 ×-6巨人(12日、横浜スタジアム)5-5で迎えた11回、勝ち越しのランナーを3塁において、打席に入ったのは巨人の坂本勇人選手。マウンドにはDeNAの佐々木千隼投手です。アウトコースにスライダーを3球続けるも、ストライクが入らず、カウント3-0になったところで、DeNAベンチは申告敬遠を選びました。その後、チームは勝ち越しに成功しましたが、そのウラにDeNAが逆転に成功し、サヨ