◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第5戦 ブリュワーズ 3-1 カブス(日本時間12日、アメリカンファミリー・フィールド)カブスはナ・リーグ地区シリーズ第5戦でブリュワーズに敗れ、シリーズ敗退が決定。試合後、鈴木誠也選手がメジャー4年目のシーズンを振り返りました。今季の鈴木選手は前半戦で25本塁打、77打点を記録したものの、後半戦は約1か月間ノーアーチと失速。当時の状態について「シーズン中のああいう波は絶対つきものではあ