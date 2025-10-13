イスラエル政府は、イスラム組織ハマスに拘束されている人質が、日本時間の13日昼ごろに解放されるとの見通しを明らかにしました。イスラエル政府の報道官は12日、生存している人質20人が13日の早朝、日本時間昼ごろに一斉に解放され、赤十字に引き渡されるとの見通しを明らかにしました。イスラエルメディアは日本時間の13日正午との見通しを報じています。人質の解放に合わせ、アメリカのトランプ大統領はイスラエルを訪問する予