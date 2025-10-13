◇プロ野球セ・リーグ CS 1stステージ第2戦 DeNA7×-6巨人(12日、横浜スタジアム)DeNAに2連敗でCS敗退が決まった巨人。チームを率いた阿部慎之助監督が、試合後の想いを述べました。初戦に敗れた巨人は、第2戦での勝利が絶対条件の中、初回から打線が奮起。5点のリードを奪いましたが、直後に先発の戸郷翔征投手が2本のホームランを浴びて5失点で同点に追いつかれると、その後は両者譲らずの展開が続き、5-5のまま延長戦に突入。延