NTTドコモビジネスは、NTTドコモが提供する法人向けの新料金プラン「ドコモBiz データ無制限」「ドコモBiz かけ放題」の取り扱いを開始した。今回は法人向け料金プランの現況と中小・零細企業層の開拓について見ていきたい。 「相対契約」「相対パッケージ」「タリフ」の法人向け料金プラン 携帯会社はコンシューマ向けにはTV CMなどを使った新料金プラン（タリフ）の積極的な訴求をおこなっている。