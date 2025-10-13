メッツで好不調の波が激しい1年を送った千賀。その立場は注目を集め続けている(C)Getty Imagesポテンシャルは「エース級」だが、怪我に泣いた右腕をいかに扱うか。千賀滉大（メッツ）に対する評価はシビアなものになっている。メジャー3年目の今季の出だしは決して悪くはなかった。開幕から6月終了時までの13登板で記録した防御率は1.47。被打率.195、WHIP1.11と軒並み好成績を残し、米メディアでは「サイ・ヤング賞候補」とし