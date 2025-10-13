ソラシドエアは、「宮崎・鹿児島線に乗って『湯ったり』キャンペーン」を9月12日から実施している。期間中に宮崎・鹿児島発着便に搭乗し、応募フォームから申し込んだ人を対象に抽選を実施する。賞品は、白鳥温泉上湯の1泊朝食付きペア宿泊券をペア10組、ソラシドエアの1/200モデルプレーンを5名、えびの市バージョンのアウトドアスパイス「ほりにし」を10名。対象路線は、宮崎〜東京/羽田・沖縄/那覇・名古屋/中部線、鹿児島〜東