第61回全国社会人サッカー選手権大会は12日、2回戦の8試合が青森県内の各地で行われた。地域リーグで優勝を逃したチームが、JFL昇格をかけた全国地域サッカーチャンピオンズリーグ（地域CL）の出場権獲得を目指し、すべてをかけて臨む「全社」。5日間で5試合を戦う超サバイバル戦、2回戦の結果は以下の通りとなった。第61回全国社会人サッカー選手権大会 2回戦FC徳島(四国1位) 0-1 VONDS市原FC(関東4位)福山シティFC(中国1位) 0-1