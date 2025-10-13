台風23号は強い勢力を維持し、本州の南の海上を東へ進み、現在、伊豆諸島に最も接近しているとみられます。すでに伊豆諸島では雨や風が強まっており、24時間に降る雨の量は200mmと予想されています。また風も強く、八丈島では28.7m/sの強い風が観測されました。これまでに降った雨の影響で地盤が緩んでいる地域があり、災害の危険度が高まっています。不要不急の外出は控え、暴風や土砂災害などに厳重に警戒してください。