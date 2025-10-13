台風23号が現在、最接近している東京・八丈島では暴風や大雨による土砂災害に厳重な警戒が必要です。台風の暴風域に入った八丈島から、フジテレビ社会部・河村忠徳記者が中継でお伝えします。現在は非常に強い風と雨が島全体を襲っているような状況です。八丈島では不測の事態に備え、町役場の職員が24時間体制で警戒にあたっているほか、島内に住む約6700人の住民のうち、現在は358人が避難所に身を寄せています。このうち、115人