私はミズキ。家族は夫ヒロヤと、大学3年生の息子トオル、そして高校2年生の娘ハナミです。ある日私が仕事から帰ると、トオルが部屋に友だちのレンくんを招いていました。レンくんの分まで手作りの夕飯を用意しろと要求され、私はアゼンとします。その後帰宅してきた夫まで、「親なんだから、気を利かせてやらなきゃ」と言ってきて……。母親ならなんでもしてあげなきゃいけないっていうの？そのとき黙って聞いていたハナミが、話