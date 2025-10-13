背中を痛めてリハビリ組の周東が、14日のCS前日練習で1軍に再合流することが決まった。小久保監督が12日、「あさってはこっち（1軍）に来ます」と明言した。周東は9月18日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）で背中に死球を受け、同21日から欠場。同29日に出場選手登録を外れていた。前日練習で状態を最終確認した上でCSの出場可否を判断する。