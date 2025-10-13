ソフトバンクの大津亮介投手（26）がクライマックスシリーズ（CS）に向けて順調な調整を見せた。12日にみずほペイペイドームで実戦形式の打撃練習「ライブBP」に登板。打者12人に4安打、1奪三振だった。19日のCSファイナルステージ第5戦で先発見込みの右腕は「強気で投げたい」と意気込んだ。先頭の柳田には初球を左翼テラス席へと運ばれ苦笑い。「たまらない。あんなことは試合でないようにしたい」と一発勝負のCSに向け反省