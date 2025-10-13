佐賀市議選（定数36）は12日告示され、現職27人、新人18人の計45人が立候補を届け出た。欠員2の現職のうち7人が引退し、新人の立候補は前回から6人増えた。女性は2人増えて11人となり過去最多となった。19日に投開票される。党派別では自民党14人、立憲民主党4人、国民民主党1人、公明党4人、共産党1人、参政党1人、諸派1人、無所属19人。国民と参政は初の立候補。自民は全員現職で、新人に関して立民は2人、公明は1人。前回、