大分県日田市天瀬町の五馬市シニアクラブの「みんなで敬老を祝う会」が9月30日、天瀬農業公園（ローズヒルあまがせ）で開かれた。会員約20人が参加、日田市内で活躍する歌手の民謡指導や、食事会を楽しんだ。クラブには60〜90代の32人が加入。「元気なうちは、自分たちで元気を祝おう」と、自ら敬老会を主催し、今回が3回目となる。今回初めて招待した歌手の香月麻美さんは、佐賀県出身。日本民謡協会に所属するほか、ジャズ