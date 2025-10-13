「仲間を増やしたい」。れいわ新選組の山本太郎代表は、12日に大分県玖珠町で開いた対話集会で訴えた。地方での足場づくりを目指す山本代表は2027年春の統一地方選を見据えて、地方議会議員選挙に候補を積極的に擁立し、別府市議選など4市議選を重点指定していることを明らかにした。集会には県内各地から約220人が参加した。重点選挙に指定されたのは、統一地方選で行われる予定の中津市議選、別府市議選、29年予定の大分市議