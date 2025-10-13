福岡県久留米市生涯学習センター（えーるピア久留米）の文化祭「よかっ祭」が18、19日、同市諏訪野町の同センターで開かれる。市民が講座で学んだ成果を展示とステージで披露する。書道や絵手紙、絵画など41団体の作品を展示。ステージにはフラダンスや日本舞踊、シャンソンなど33団体が出演する。18日は南筑高太鼓部がゲストで参加。フェアトレードバザーや障害者就労支援施設の雑貨・小物販売のほか、抽せん会、スタンプラリ