大分県日田市の日田三隈高の生徒たちによる、ナシやウメなど地域の特産品を使った化粧品開発プロジェクトが始まった。自然派化粧品や発酵食品の製造・販売を手がけるインパクト（日田市）と連携し、香りやパッケージ、ネーミングといった商品の企画から販売まで携わる。同校の地域学習「日田未来学」の一環。「商品開発と流通」を選択した3年生15人と、「マーケティング」選択の2年生16人が取り組む。1回目の授業は9月19日に