長崎県平戸市議選（定数18）が12日告示され、現職15、新人7の計22人が立候補した。党派の内訳は共産1人、無所属21人。投票は同日に告示された市長選とともに19日午前7時〜午後6時、市内43カ所（大島村の4カ所は同4時まで）である。同日午後8時から、同市岩の上町の平戸文化センターで即日開票される。有権者数は2万3561人（11日現在、市選管調べ）。