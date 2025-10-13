佐賀市長選で、無投票再選を果たした無所属現職の坂井英隆氏（45）は12日、同市多布施の事務所に集まった後援会の関係者らと握手を交わし、喜びを分かち合った。坂井氏は2期目の課題として、治水対策や農林水産業の継続的な支援、JR佐賀駅周辺のにぎわいづくりなどを挙げ「佐賀市で暮らしたいと思える街にする。日本一便利で豊かな『リッチローカル佐賀市』の実現に向け、全力で取り組みたい」と語った。過去最多6人が立候補し