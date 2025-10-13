12日に告示された長崎県平戸市長選は、元参院議員秘書の松尾有嗣氏（49）、元市水道局長の松本和之氏（71）、元市議の山内貴史氏（47）の3人が無所属新人で立候補した。産業振興や人口減対策などを巡り論戦をスタートさせた。投開票は19日。松尾氏は同市川内町の港で約500人を前に第一声。「第1次産業の振興、人口減少問題など切実な声を聞いた。平戸のため最後まで戦う」と述べた。応援に駆け付けた山下博史県議は、参院議員