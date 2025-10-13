8年ぶりの無投票となった佐賀市長選。再選を果たした坂井英隆氏（45）について、市民や市議からは、市政運営をおおむね認める、という声が多い。坂井氏は就任当初からのコロナ禍や災害対策に加え、今年7月の佐賀駐屯地の開設など、県と歩調を合わせながら国が絡む政策も安定的に進めてきた。一方で「市長のカラーが見えない」という声も上がっている。県都の首長は知事と比べられることが多いが、陸上自衛隊輸送機オスプレイの