バレーボールの大同生命SVリーグは12日、女子の5試合が行われ、昨季準優勝のNEC川崎もSAGA久光にストレート勝ちして2連勝となった。SAGA久光は2試合連続のストレート負けを喫して開幕2連敗となった。セットの中盤まではリードを奪ったり競り合ったが結果的に取り切れず、終盤の攻撃面が課題となった。10季ぶりに復帰して指揮を執る中田監督は「課題ははっきりした。しっかり修正して準備をしたい」と、ホーム開幕戦となる次戦1